В Туле машина скорой помощи с пациентом врезалась в столб
В результате ДТП никто не пострадал
Фото: Тула Жесть
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Вечером 17 октября в Туле на ул. Советской «Газель» скорой медицинской помощи въехала в столб. Это произошло после столкновения машины с автомобилем Skoda Rapid.
В результате ДТП никто не пострадал. Пациента доставили в медицинское учреждение в другом спецавтомобиле.
Машины получили серьёзные повреждения. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, городской службы спасения и ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU