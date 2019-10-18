В Туле машина скорой помощи с пациентом врезалась в столб

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-18T11:18:44+03:00

В результате ДТП никто не пострадал

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Вечером 17 октября в Туле на ул. Советской «Газель» скорой медицинской помощи въехала в столб. Это произошло после столкновения машины с автомобилем Skoda Rapid.

В результате ДТП никто не пострадал. Пациента доставили в медицинское учреждение в другом спецавтомобиле.

Машины получили серьёзные повреждения. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, городской службы спасения и ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU