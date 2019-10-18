В Тульской области после установки памятника Александру II недосчитались в сквере лавочек
Фото: Денис Ворсобин
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12 октября в Веневе состоялось торжественное открытие памятника Царю Освободителю Императору Всероссийскому Александру II. Монумент установлен у здания детской школы искусств.
Место для памятника выбрано не случайно. В 1837 году в ночь с 17 на 18 августа тогда еще будущий император, цесаревич Александр двигаясь из Рязани в Тулу, ночевал в здании, которое сейчас школа искусств. Территория вокруг также была благоустроена.
Однако спустя 5 дней местные активисты заявили, что лавочки около памятника исчезли.
ИСТОЧНИК KP.RU