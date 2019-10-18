Журналист Александр Атаянц возглавил администрацию Заокского района

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-18T10:22:13+03:00

Его предшественником был Николай Тимаков

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Александр Атаянц назначен на должность главы администрации 17 октября Собранием представителей МО Заокский район. В этот же день Александр Юрьевич принял присягу.

Отметим, что его предшественником был Николай Тимаков

Ранее Александр Атаянц занимал пост заместителя главы администрации. Также работал редактором газеты «Заокский вестник», в ИД «Пресса 71».

Кроме того, был главой Страховского поселения и консультантом комитета жизнеобеспечения администрации Ясногорского района.

ИСТОЧНИК KP.RU