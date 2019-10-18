Журналист Александр Атаянц возглавил администрацию Заокского района
Его предшественником был Николай Тимаков
Фото: администрация Заокского района
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Александр Атаянц назначен на должность главы администрации 17 октября Собранием представителей МО Заокский район. В этот же день Александр Юрьевич принял присягу.
Отметим, что его предшественником был Николай Тимаков
Ранее Александр Атаянц занимал пост заместителя главы администрации. Также работал редактором газеты «Заокский вестник», в ИД «Пресса 71».
Кроме того, был главой Страховского поселения и консультантом комитета жизнеобеспечения администрации Ясногорского района.
ИСТОЧНИК KP.RU