2019-10-18T10:22:13+03:00
Политика

Журналист Александр Атаянц возглавил администрацию Заокского района

Его предшественником был Николай Тимаков
Поделиться:
Фото: администрация Заокского районаФото: администрация Заокского района
Изменить размер текста:

Александр Атаянц назначен на должность главы администрации 17 октября Собранием представителей МО Заокский район. В этот же день Александр Юрьевич принял присягу.

Отметим, что его предшественником был Николай Тимаков

Ранее Александр Атаянц занимал пост заместителя главы администрации. Также работал редактором газеты «Заокский вестник», в ИД «Пресса 71».

Кроме того, был главой Страховского поселения и консультантом комитета жизнеобеспечения администрации Ясногорского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле до ноября в ЖК «Времена года» введут в эксплуатацию пять домов
В Туле член ОПГ отмыл более трех млн рублей на торговле наркотиками
В рамках маршрута «Засечная черта» Тульскую область посетят около 2,5 тысяч школьников
В Туле машина скорой помощи с пациентом врезалась в столб
В Тульской области после установки памятника Александру II недосчитались в сквере лавочек
В Туле представитель цыганского этноса обокрал свечную лавку храма
Погода в Туле 18 октября: переменная облачность и +14 градусов
18 октября в Туле рядом с кремлем запретят стоянку
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
В тульском реабилитационном центре не соблюдали пожарную безопасность
В Большой Туле двое мужчин умыкнули металлические ограждения с обочины дороги
В Тульской области рядом с магазином пасся верблюд
Пропавшую 11 октября тулячку нашли живой
В Тульской области 13-летняя девочка угодила под колеса «АUDI»
В Тульской области сгорели три дома
Дмитрий Миляев занял шестое место медиарейтинга глав столиц субъектов ЦФО
Погода в Туле 17 октября: переменная облачность и +17 градусов
В Тульской области пройдет поэтический вечер Светланы Крючковой
В Туле на площади у главпочтамта срубили многолетнюю ель
19 октября туляки смогут сдать нормы ГТО
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
В Туле наградили школьницу, сообщившую о мужчине в маске, который размахивал мечом