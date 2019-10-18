2019-10-18T09:33:46+03:00
Происшествия

В Туле представитель цыганского этноса обокрал свечную лавку храма

Мужчина похитил более 4 500 рублей
Мария ВЛАСОВА
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В Туле представитель цыганского этноса попался на краже в храме. Он купил в лавке свечи, отдав для оплаты пятитысячную купюру.

Получив сдачу, мужчина отвлек работницу храма разговором о покупке. Затем воспользовался ее невнимательностью и забрал ту купюру, которой расплачивался, и вышел из помещения. Таким образом, он похитил более 4 500 рублей.

Работники храма, обнаружив пропажу денег, обратились в полицию. Правоохранители выяснили номер автомобиля, на котором уехал предполагаемый злоумышленник. А затем узнали его личность и местонахождение.

27-летний безработный ранее судимый представитель цыганского этноса задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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