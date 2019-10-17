18 октября в Туле рядом с кремлем запретят стоянку
Это связано с проведением торжественного мероприятия
Фото: Архив "КП"
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18 октября по ул. Менделеевской на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади, а также на парковке вдоль площади Ленина от ул. Советская до ул. Менделеевская запретят стоянку.
Это связано с проведением торжественного мероприятия в Тульском кремле. Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU