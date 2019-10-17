В тульском реабилитационном центре не соблюдали пожарную безопасность

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-17T12:56:22+03:00

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Прокуратура Привокзального района проверила центр социального восстановления.

Установлено, что в помещениях центра отсутствовали пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, противопожарные двери, необходимое количество огнетушителей, двери эвакуационного выхода имели запоры. Также не были назначены ответственные люди за пожарную безопасность.

Прокурор района генеральному директору компании внес представление об устранении выявленных нарушений.

В отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела по статье «нарушение требований пожарной безопасности». Оно направлено на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU