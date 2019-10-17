В Большой Туле двое мужчин умыкнули металлические ограждения с обочины дороги
В полиции выясняют обстоятельства случившегося
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Двое 32-летних безработных мужчин забрали металлические ограждения с обочины дороги около поселка Рассвет. Их демонтировали рабочие в ходе ремонта.
Подозреваемые решили этим воспользоваться. Они погрузили барьерные ограждения в два автомобиля «Газель». Но по пути их задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Остановленные для проверки водители машин не смогли пояснить происхождение груза. А позже признались в содеянном.
В полиции выясняют обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU