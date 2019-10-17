2019-10-17T11:31:04+03:00
Происшествия

В Большой Туле двое мужчин умыкнули металлические ограждения с обочины дороги

В полиции выясняют обстоятельства случившегося
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Двое 32-летних безработных мужчин забрали металлические ограждения с обочины дороги около поселка Рассвет. Их демонтировали рабочие в ходе ремонта.

Подозреваемые решили этим воспользоваться. Они погрузили барьерные ограждения в два автомобиля «Газель». Но по пути их задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Остановленные для проверки водители машин не смогли пояснить происхождение груза. А позже признались в содеянном.

В полиции выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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