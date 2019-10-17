В Тульской области сгорели три дома

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-17T10:07:37+03:00

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По состоянию на утро 17 октября в Тульской области произошел ряд пожаров. Огонь охватил дома в Туле на ул. Одоевское шоссе, в Алексине на ул. 50 лет Октября; в Узловой на ул. Простомолотова.

Также полыхали строения в Туле на ул. Ликбеза и в п. Первомайский на ул. Октябрьской. Кроме того, произошел пожар на складе в Новомосковске на ул. Комсомольское шоссе. По всем адресам пожарные приняли меры по ликвидации последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU