Дмитрий Миляев занял шестое место медиарейтинга глав столиц субъектов ЦФО
На пятом месте – глава города Ольга Слюсарева
Фото: Алексей ФОКИН
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Исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев занял 6 место медиарейтинга глав столиц субъектов ЦФО. Его опережает на одну строчку мэр Тулы Ольга Слюсарева. Возглавил список сентябрьского медиарейтинга глава Воронежа Вадим Кстенин.
Рейтинг составила компания «Медиалогия». Места распределяли среди 32 глав городов и глав администраций столиц субъектов Центрального Федерального округа.
Напомним, Дмитрий Миляев исполняет обязанности главы администрации города с 17 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU