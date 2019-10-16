В Тульской области пройдет поэтический вечер Светланы Крючковой

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-16T17:58:04+03:00

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9 ноября в 15:00 в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится музыкально-поэтический вечер «И все-таки услышат голос мой…».

В исполнении народной артистки России Светланы Крючковой прозвучат стихи Анны Ахматовой, долгое время неизвестные широкому кругу читателей, а также поэма «Реквием» в окончательном ее варианте.

Вечер посвящен 130-летию со дня рождения поэта, которое отмечается в этом году. В вечере примет участие лауреат международных конкурсов Александр Крючков (гитара).

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ИСТОЧНИК KP.RU