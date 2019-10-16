2019-10-16T17:39:06+03:00
Спорт

19 октября туляки смогут сдать нормы ГТО

Будут приниматься зальные виды, плавание, стрельба из электронного оружия
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

19 октября туляки всех возрастов смогут сдать нормы комплекса ВФСК ГТО. Испытания пройдут в здании бассейна (ул. Степанова, 44) с 8.00 до 10.00, регистрация до 9:30.

Будут приниматься зальные виды, плавание, стрельба из электронного оружия. При себе ообязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

Также к испытаниям допускаются участники только в спортивной одежде. Для бассейна необходимы плавательные принадлежности.

Отметим, что по новым требованиям, если участник с первого раза выполнил нормативы по какому-либо виду испытаний на серебро, бронзу уже не имеет права на его перевыполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области пройдет поэтический вечер Светланы Крючковой
В Туле на площади у главпочтамта срубили многолетнюю ель
В Туле наградили школьницу, сообщившую о мужчине в маске, который размахивал мечом
Начальник УМВД наградил охраника, который спас туляка от обидчика с ножом
Ремонт на Щекинском шоссе: Как жителям Щекина добраться до Тулы
В Тульской области кот-наркокурьер сбежал до суда
В Туле мужчина поджег машину бывшей жены из-за ревности
Олег Абрамов возглавил тульский государственный цирк
Как изменится схема движения транспорта после закрытия участка Щекинского шоссе
В Туле участок Щекинского шоссе закроют для проведения ремонта
В ДТП на подъезде к Туле пострадала пятилетняя девочка
Тульское УФАС: Администрация города нарушила процедуру проведения торгов
В Туле пройдет юбилейный фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!»
Депутат подарил тулякам сушилку для белья
В Тульской области нашли 20 взрывоопасных предметов времен ВОВ
Погода в Туле 16 октября: переменная облачность и +11 градусов
«Ростелеком» помог открыть онлайн-дверь между Тулой и Москвой
Туляки пожаловались в прокуратуру на производителя товарного бетона
Туляк помог полицейским задержать угонщика
Двое туляков решились на угон, чтобы съездить в Дубну к знакомым
19-летняя девушка пойдет под суд за сбыт наркотиков
В Тульской области неплательщика алиментов арестовали на шесть суток
За сутки в Туле сгорели четыре автомобиля