19 октября туляки смогут сдать нормы ГТО

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-16T17:39:06+03:00

Будут приниматься зальные виды, плавание, стрельба из электронного оружия

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19 октября туляки всех возрастов смогут сдать нормы комплекса ВФСК ГТО. Испытания пройдут в здании бассейна (ул. Степанова, 44) с 8.00 до 10.00, регистрация до 9:30.

Будут приниматься зальные виды, плавание, стрельба из электронного оружия. При себе ообязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

Также к испытаниям допускаются участники только в спортивной одежде. Для бассейна необходимы плавательные принадлежности.

Отметим, что по новым требованиям, если участник с первого раза выполнил нормативы по какому-либо виду испытаний на серебро, бронзу уже не имеет права на его перевыполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU