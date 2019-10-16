В Туле наградили школьницу, сообщившую о мужчине в маске, который размахивал мечом

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-16T17:08:02+03:00

Им оказался бывший военный, который таким образом тренировался

Изменить размер текста: A A

Тульская школьница выложила в соцсети фото мужчины, который в маске, скрывавшей лицо, размахивал мечом неподалеку от школы в Зареченском округе.

По ее сообщению полицейские провели проверку, выяснили личность мужчины и сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

На данный момент известно, что мужчиной в маске оказался бывший военный, который таким образом тренировался. Якобы самурайский меч оказался муляжом.

16 октября начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин вручил благодарственное письмо школьнице за содействие полиции при выявлении и пресечении противоправных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU