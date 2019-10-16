2019-10-16T17:08:02+03:00
Общество

В Туле наградили школьницу, сообщившую о мужчине в маске, который размахивал мечом

Им оказался бывший военный, который таким образом тренировался
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Подслушано ТулаФото: Подслушано Тула
Изменить размер текста:

Тульская школьница выложила в соцсети фото мужчины, который в маске, скрывавшей лицо, размахивал мечом неподалеку от школы в Зареченском округе.

По ее сообщению полицейские провели проверку, выяснили личность мужчины и сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

На данный момент известно, что мужчиной в маске оказался бывший военный, который таким образом тренировался. Якобы самурайский меч оказался муляжом.

16 октября начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин вручил благодарственное письмо школьнице за содействие полиции при выявлении и пресечении противоправных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области пройдет поэтический вечер Светланы Крючковой
В Туле на площади у главпочтамта срубили многолетнюю ель
19 октября туляки смогут сдать нормы ГТО
Начальник УМВД наградил охраника, который спас туляка от обидчика с ножом
Ремонт на Щекинском шоссе: Как жителям Щекина добраться до Тулы
В Тульской области кот-наркокурьер сбежал до суда
В Туле мужчина поджег машину бывшей жены из-за ревности
Олег Абрамов возглавил тульский государственный цирк
Как изменится схема движения транспорта после закрытия участка Щекинского шоссе
В Туле участок Щекинского шоссе закроют для проведения ремонта
В ДТП на подъезде к Туле пострадала пятилетняя девочка
Тульское УФАС: Администрация города нарушила процедуру проведения торгов
В Туле пройдет юбилейный фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!»
Депутат подарил тулякам сушилку для белья
В Тульской области нашли 20 взрывоопасных предметов времен ВОВ
Погода в Туле 16 октября: переменная облачность и +11 градусов
«Ростелеком» помог открыть онлайн-дверь между Тулой и Москвой
Туляки пожаловались в прокуратуру на производителя товарного бетона
Туляк помог полицейским задержать угонщика
Двое туляков решились на угон, чтобы съездить в Дубну к знакомым
19-летняя девушка пойдет под суд за сбыт наркотиков
В Тульской области неплательщика алиментов арестовали на шесть суток
За сутки в Туле сгорели четыре автомобиля