Ремонт на Щекинском шоссе: Как жителям Щекина добраться до Тулы
Пригородные автобусы направят через Орловское шоссе
Схема
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Пока будут ликвидировать карстовый провал на Щекинском шоссе в районе «Долины – Х», изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.
Это коснется и маршрутов пригородных муниципальных и коммерческих автобусов. Среди них - №№ 114, 117, 114к, 117к и 280. Они соединяют Тулу и населенные пункты Щекинского района такие как Щекино, Советск и поселок Первомайский.
Пригородные автобусы направят на Орловское шоссе. Также дополнительно сделают остановку общественного транспорта напротив остановки «Косогорский мост».
ИСТОЧНИК KP.RU