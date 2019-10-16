Ремонт на Щекинском шоссе: Как жителям Щекина добраться до Тулы

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-16T16:49:26+03:00

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Пока будут ликвидировать карстовый провал на Щекинском шоссе в районе «Долины – Х», изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

Это коснется и маршрутов пригородных муниципальных и коммерческих автобусов. Среди них - №№ 114, 117, 114к, 117к и 280. Они соединяют Тулу и населенные пункты Щекинского района такие как Щекино, Советск и поселок Первомайский.

Пригородные автобусы направят на Орловское шоссе. Также дополнительно сделают остановку общественного транспорта напротив остановки «Косогорский мост».

ИСТОЧНИК KP.RU