2019-10-16T14:26:11+03:00
Происшествия

В Туле мужчина поджег машину бывшей жены из-за ревности

Подозреваемый собирался испортить только одно авто, но огонь перекинулся и на соседнее
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле полицейские задержали безработного ранее судимого 59-летнего мужчину. Мужчина спалил «Опель Астра» жительницы поселка Петелино. Огонь перекинулся также на припаркованный рядом автомобиль «Киа».

Правоохранители выяснили, что поджог машины 2002 года выпуска совершил бывший муж женщины. Предположительно, им двигала ревность.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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