2019-10-16T12:53:19+03:00
Общество

Олег Абрамов возглавил тульский государственный цирк

До этого пост занимала Тамара Бортникова
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Олег Абрамов возглавил тульский государственный цирк.

До этого пост занимала Тамара Бортникова. Она была директором с 2017 года. В августе 2019 года Тамара Сергеевна возглавила Екатеринбургский государственный цирк.

Отметим, что ранее руководитель «Росгосцирка» Владимир Шемякин сообщил, что имя нового директора будет названо в октябре.

- Должность интересная и ответственная, поэтому мы ищем креативного, ответственного и симпатичного человека, – заявлял глава «Росгосцирка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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