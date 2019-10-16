СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-16T12:53:19+03:00

До этого пост занимала Тамара Бортникова

Изменить размер текста: A A

Олег Абрамов возглавил тульский государственный цирк.

До этого пост занимала Тамара Бортникова. Она была директором с 2017 года. В августе 2019 года Тамара Сергеевна возглавила Екатеринбургский государственный цирк.

Отметим, что ранее руководитель «Росгосцирка» Владимир Шемякин сообщил, что имя нового директора будет названо в октябре.

- Должность интересная и ответственная, поэтому мы ищем креативного, ответственного и симпатичного человека, – заявлял глава «Росгосцирка».

ИСТОЧНИК KP.RU