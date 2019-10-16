Олег Абрамов возглавил тульский государственный цирк
До этого пост занимала Тамара Бортникова
Фото: Алексей ФОКИН
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Олег Абрамов возглавил тульский государственный цирк.
До этого пост занимала Тамара Бортникова. Она была директором с 2017 года. В августе 2019 года Тамара Сергеевна возглавила Екатеринбургский государственный цирк.
Отметим, что ранее руководитель «Росгосцирка» Владимир Шемякин сообщил, что имя нового директора будет названо в октябре.
- Должность интересная и ответственная, поэтому мы ищем креативного, ответственного и симпатичного человека, – заявлял глава «Росгосцирка».
ИСТОЧНИК KP.RU