В ДТП на подъезде к Туле пострадала пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-16T11:52:53+03:00

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15 октября в 11.45 на подъезде к Туле произошло ДТП. 28-летняя девушка на «Дэу Матиз», по предварительной информации, при повороте налево столкнулась с автомобилем «ГАЗ-21» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру автомобиля «Дэу Матиз», 5-летней девочке, оказана медицинская помощь. После этого ее отпустили домой.

На момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении без использования специального детского удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU