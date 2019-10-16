В ДТП на подъезде к Туле пострадала пятилетняя девочка
Ее везли специального детского удерживающего устройства
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 октября в 11.45 на подъезде к Туле произошло ДТП. 28-летняя девушка на «Дэу Матиз», по предварительной информации, при повороте налево столкнулась с автомобилем «ГАЗ-21» под управлением 35-летнего мужчины.
В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру автомобиля «Дэу Матиз», 5-летней девочке, оказана медицинская помощь. После этого ее отпустили домой.
На момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении без использования специального детского удерживающего устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU