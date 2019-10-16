2019-10-16T11:52:53+03:00
Происшествия

В ДТП на подъезде к Туле пострадала пятилетняя девочка

Ее везли специального детского удерживающего устройства
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 октября в 11.45 на подъезде к Туле произошло ДТП. 28-летняя девушка на «Дэу Матиз», по предварительной информации, при повороте налево столкнулась с автомобилем «ГАЗ-21» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру автомобиля «Дэу Матиз», 5-летней девочке, оказана медицинская помощь. После этого ее отпустили домой.

На момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении без использования специального детского удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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