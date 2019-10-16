Тульское УФАС: Администрация города нарушила процедуру проведения торгов

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-16T11:40:11+03:00

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Управление экономического развития администрации города нарушило процедуру проведения торгов. К такими выводам пришла комиссия Тульского УФАС России после проверки жалобы индивидуального предпринимателя.

Выяснилось, что сроки опубликования извещения о проведении открытого аукциона не были соблюдены. А это значит, что не все смогли принять участие в торгах на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Тулы.

Управление экономического развития получило предписание аннулировать торги.

ИСТОЧНИК KP.RU