2019-10-16T11:07:42+03:00
Звезды

В Туле пройдет юбилейный фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!»

Зрители смогут увидеть новые комедии российского и зарубежного производства
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Со 2 по 8 ноября в Туле пройдет ХХ Юбилейный Открытый Российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Зрители увидят бесплатно новые комедии российского и зарубежного производства. Кинопоказы пройдут в Туле и 17 муниципальных кинозалах региона.

При помощи специальных анкет зрители выберут лучшие фильмы. Туляков поддержит жюри. Его председатель - заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа Аркадий Инин.

В рамках Года театра состоится конкурс на лучший комедийный студенческий спектакль. Председатель жюри – народная артистка России Людмила Максакова. Также пройдет конкурсный показ короткометражных фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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