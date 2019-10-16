Депутат подарил тулякам сушилку для белья
Депутат городской Думы Олег Погорелов оборудовал для туляков площадку для сушки белья. Сообщается, что он исполнил просьбу жителей первых этажей многоквартирных домов по ул. Кутузова, 110 и 110а.
При содействии Олега Погорелова изготовили и установили 2 комплекта специального оборудования. Отчет о выполненных работах появился на сайте Тульской городской Думы.
Также были опубликованы фото, на которых депутат предстает с краской в руках и даже красит поверхность одной из конструкций. Рядом с ним стоят три женщины.
Однако пользователи соцсетей порыв Олега Погорелова поделиться незначительным достижением не оценили и высмеяли.
ИСТОЧНИК KP.RU