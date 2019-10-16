2019-10-16T09:49:17+03:00
Общество

Депутат подарил тулякам сушилку для белья

Пользователи соцсетей порыв поделиться незначительным достижением не оценили
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Фото: Тульская городская ДумаФото: Тульская городская Дума
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Депутат городской Думы Олег Погорелов оборудовал для туляков площадку для сушки белья. Сообщается, что он исполнил просьбу жителей первых этажей многоквартирных домов по ул. Кутузова, 110 и 110а.

При содействии Олега Погорелова изготовили и установили 2 комплекта специального оборудования. Отчет о выполненных работах появился на сайте Тульской городской Думы.

Также были опубликованы фото, на которых депутат предстает с краской в руках и даже красит поверхность одной из конструкций. Рядом с ним стоят три женщины.

Однако пользователи соцсетей порыв Олега Погорелова поделиться незначительным достижением не оценили и высмеяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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