В Тульской области нашли 20 взрывоопасных предметов времен ВОВ
Среди них - минометные и артиллерийские снаряды, гранаты и тротиловые шашки
Изменить размер текста:
У деревни Поляны Арсеньевского района обнаружили 20 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Среди них - минометные снаряды калибром 82 мм и 50 мм, артиллерийские снаряды калибром 45 мм, гранаты Ф-1 и РГД, тротиловые шашки.
15 октября боеприпасы обезвредили сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU