2019-10-16T09:31:59+03:00
Происшествия

В Тульской области нашли 20 взрывоопасных предметов времен ВОВ

Среди них - минометные и артиллерийские снаряды, гранаты и тротиловые шашки
Мария ВЛАСОВА
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У деревни Поляны Арсеньевского района обнаружили 20 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Среди них - минометные снаряды калибром 82 мм и 50 мм, артиллерийские снаряды калибром 45 мм, гранаты Ф-1 и РГД, тротиловые шашки.

15 октября боеприпасы обезвредили сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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