Туляки пожаловались в прокуратуру на производителя товарного бетона

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-15T17:02:10+03:00

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Прокуратура Зареченского района проверила ООО "Тулмикс-Бетон". На предприятие пожаловались жители дома на ул. Набережная Дрейера.

Проверка показала, что компания занимается изготовлением товарного бетона, не имея проекта санитарно-защитной зоны. Руководителю общества внесено представление. Ему предстоит устранить выявленные нарушения.

Также в отношении генерального директора предприятия прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Оно направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU