Туляк помог полицейским задержать угонщика
Мужчина скрутил злоумышленника и передал его правоохранителям
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Туляк помог полицейским задержать угонщика. Ночью владелец машины увидел, как неизвестный пытается угнать его ВАЗ-2107, припаркованный около дома на Калужском шоссе.
Мужчина сообщил в полицию, а сам в это время не дал скрыться злоумышленнику. Затем он передал его полицейским, незамедлительно прибывшим по указанному адресу.
28-летний безработный подозреваемый признался в покушении на угон. Сейчас в полиции выясняют все детали случившегося, в том числе мотив преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU