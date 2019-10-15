2019-10-15T15:28:32+03:00
Происшествия

Туляк помог полицейским задержать угонщика

Мужчина скрутил злоумышленника и передал его правоохранителям
Мария ВЛАСОВА
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Туляк помог полицейским задержать угонщика. Ночью владелец машины увидел, как неизвестный пытается угнать его ВАЗ-2107, припаркованный около дома на Калужском шоссе.

Мужчина сообщил в полицию, а сам в это время не дал скрыться злоумышленнику. Затем он передал его полицейским, незамедлительно прибывшим по указанному адресу.

28-летний безработный подозреваемый признался в покушении на угон. Сейчас в полиции выясняют все детали случившегося, в том числе мотив преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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