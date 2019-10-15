Двое туляков решились на угон, чтобы съездить в Дубну к знакомым

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-15T15:25:05+03:00

Обратно они вернулись уже на другой машине

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Двое жителей деревень Новая Мыза и Северная Мыза решились на угон, чтобы ночью съездить в Дубну к знакомым.

Сначала для этого они выбрали автомобиль ВАЗ-2107. Машина, припаркованная около одного из домов, не была оборудована сигнализацией.

Они вскрыли ее и добрались на ней до желаемого места назначения. После встречи со знакомыми, они вернулись обратно уже на другой машине ВАЗ-2017. Автомобиль мужчины угнали уже в Дубне.

Каждую из угнанных машин злоумышленники просто оставляли на улицах населенных пунктов, где их затем и обнаружили.

При проведении оперативных мероприятий полицейские смогли установить личности и местонахождение подозреваемых. Их доставили для разбирательства в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU