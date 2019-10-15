19-летняя девушка пойдет под суд за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-15T14:41:47+03:00

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Прокурором города Тулы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней участницы организованной преступной группы. Девушка обвиняется в совершении преступлений по статьям «Покушение на сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере» и «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами».

По предварительным данным, 19-летняя девушка в составе преступной группы через интернет с помощью мессенджеров делала тайники-закладки с наркотиками, таким образом распространяя их на территории Пролетарского района Тулы.

Вырученные деньги поступали на электронный кошелек, после чего участница преступной группы конвертировала в российский рубль. Таким образом было легализовано более 168 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU