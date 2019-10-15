В Тульской области неплательщика алиментов арестовали на шесть суток

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-15T11:20:00+03:00

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В поселке Ревякино Тульской области местный житель арестован на 6 суток за неуплату алиментов.

Ранее он уже был привлечен к административной ответственности, в соответствие с которой ему было назначено наказание в виде обязательных работ по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» Однако от отбывания должник всячески уклонялся, как и от уплаты денежных средств.

Это послужило основанием для составления протокола «Уклонение от исполнения административного наказания». За игнорирование назначенного наказания, должник был арестован на 6 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU