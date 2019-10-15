2019-10-15T10:46:18+03:00
Происшествия

В Туле создатель заявил о закрытии рок-клуба М2 и угрозах от бывших коллег

Сейчас команда "М2" работает в другом клубе
Мария ВЛАСОВА
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Денис Недорезов сообщил о закрытии рок-клуба М2 на странице заведения в соцсети. По словам создателя, существует конфликт с владельцами помещения - мотоклубом.

- Я и моя команда приняли решение переехать от байкеров на новую площадку, после чего нам начали поступать угрозы физической расправы и повреждения нашего оборудования, находящегося в помещении, где расположен клуб М2, если мы прекратим организовывать концерты на их территории, - отметил Денис Недорезов.

Отметим, что рок-клуб М2 был создан в 2006 году. За это время он сменил несколько площадок и в 2013 году переехал в помещение клаб-хауса MC "Black Legion". Сейчас вся техническая и организационная команда М2 в полном составе теперь работает в другом клубе .

ИСТОЧНИК KP.RU

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