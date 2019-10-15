Птицефабрика «Тульская» вновь попалась на нарушениях
Тульская природоохранная прокуратура со специалистами комитета ветеринарии региона проверили птицефабрику «Тульская».
По ее результатам нашли множественные нарушения. На предприятии нет пометохранилища, площадки для компостирования, цеха сушки помета.
В продуктах жизнедеятельности птиц превышено количество токсичного цинка; индекс энтерококков и других показателей качества.
Также установлено, что птицефабрика ежедневно передает в безвозмездное пользование человеку, не прошедшему обеззараживание куриный помет. Это может привести к распространению заразных болезней.
По результатам проверки прокурор в адрес генерального директора компании внес представление об устранении нарушений закона. Оно находится на рассмотрении.
В отношении юридического лица и должностного лица - главного ветврача птицефабрики - возбуждены дела по статье «нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Они направлены на рассмотрение в суд и комитет по ветеринарии.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле Тульской природоохранной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU