Птицефабрика «Тульская» вновь попалась на нарушениях

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-15T10:03:09+03:00

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Тульская природоохранная прокуратура со специалистами комитета ветеринарии региона проверили птицефабрику «Тульская».

По ее результатам нашли множественные нарушения. На предприятии нет пометохранилища, площадки для компостирования, цеха сушки помета.

В продуктах жизнедеятельности птиц превышено количество токсичного цинка; индекс энтерококков и других показателей качества.

Также установлено, что птицефабрика ежедневно передает в безвозмездное пользование человеку, не прошедшему обеззараживание куриный помет. Это может привести к распространению заразных болезней.

По результатам проверки прокурор в адрес генерального директора компании внес представление об устранении нарушений закона. Оно находится на рассмотрении.

В отношении юридического лица и должностного лица - главного ветврача птицефабрики - возбуждены дела по статье «нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Они направлены на рассмотрение в суд и комитет по ветеринарии.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле Тульской природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU