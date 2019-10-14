В Туле продолжают ремонт площади Победы

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-14T18:00:28+03:00

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В Туле на площади Победы проходят масштабные ремонтные работы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне здесь заменят плиточное покрытие и сделают новое бетонное основание.

Ремонт площади Победы будет проводиться в 2 этапа. Первый этап завершится ко Дню обороны Тулы - 30 ноября. Второй этап работ начнется в апреле 2020 года. 5 декабря на объекте уже планируется патриотическое мероприятие к годовщине обороны Тулы.

Подрядчик зашел на объект 7 сентября. Сейчас демонтажные работы завершаются, следующий этап — заливка это бетонного основания.

Подрядчик проводил экспертизу бетонного основания на площади. Выяснилось, что оно разрушилось на 70 %, 2/3 основания превратились в песок. Площадь была заложена в 1968 году и за длительный срок текущий ремонт основания проводится впервые.

Финальным покрытием площади будет крупная тротуарная плитка. Рисунок и цветовую гамму оставят такую же. Кроме того, переоблицуют постаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU