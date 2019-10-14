2019-10-14T17:57:26+03:00
Происшествия

В Тульской области девочка без прав села за руль мопеда и устроила ДТП

Была госпитализирована с различными травмами 17-летняя девушка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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13 октября в 16.30 на 10 км дороги «Щекино-Липки-Киреевск» Щекинского района произошло ДТП.

16-летняя девушка без прав и мотошлема управляла мопедом «Дельта». По предварительным данным, девушка не справилась с управлением. Мопед опрокинулся.

В результате ДТП пассажир, 17-летняя девушка, была госпитализирована с различными травмами. В момент происшествия она находилась на мопеде без мотошлема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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