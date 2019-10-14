В Тульской области девочка без прав села за руль мопеда и устроила ДТП
Была госпитализирована с различными травмами 17-летняя девушка
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
13 октября в 16.30 на 10 км дороги «Щекино-Липки-Киреевск» Щекинского района произошло ДТП.
16-летняя девушка без прав и мотошлема управляла мопедом «Дельта». По предварительным данным, девушка не справилась с управлением. Мопед опрокинулся.
В результате ДТП пассажир, 17-летняя девушка, была госпитализирована с различными травмами. В момент происшествия она находилась на мопеде без мотошлема.
ИСТОЧНИК KP.RU