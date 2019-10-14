Пропавшая 56-летняя тулячка найдена мертвой в лесополосе

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-14T17:55:12+03:00

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В августе текущего года в поселке Волово Воловского района пропала 56-летняя женщина. С 12 августа ее местоположение было не известно. В ориентировке спасательно-поисковых отрядов указывалось, что тулячка нуждается в медицинской помощи.

11 октября в лесополосе около очистных сооружений был найден частично скелетированный труп женщины. В ходе проведения мероприятий удалось установить, что он принадлежит пропавшей жительницы Волово.

На теле погибшей следов насильственной смерти установлено не было. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU