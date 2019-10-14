В Туле пройдет ежегодный открытый чемпионат области по бодибилдингу
2 ноября в Тульском областном центре молодежи состоится открытый чемпионат области по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула». Спортсмены из разных городов России будут соревноваться в достижениях своих физических данных, которые являются результатом регулярных и упорных тренировок.
Для мужчин оценивание будет проходить в трех категорях: «бодибилдинг», «пляжный бодибилдинг», «классик физик». «Классик физик» - новая категория. Помимо основных критериев ней будет учитываться и физическая привлекательность участника.
Девушка выступят в двух категориях - «бодифитнес» и «фитнес-бикини».
Начало соревнований в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU