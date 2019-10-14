2019-10-14T17:39:26+03:00
Спорт

В Туле пройдет ежегодный открытый чемпионат области по бодибилдингу

Он состоится в Тульском областном центре молодежи в 12:00
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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2 ноября в Тульском областном центре молодежи состоится открытый чемпионат области по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула». Спортсмены из разных городов России будут соревноваться в достижениях своих физических данных, которые являются результатом регулярных и упорных тренировок.

Для мужчин оценивание будет проходить в трех категорях: «бодибилдинг», «пляжный бодибилдинг», «классик физик». «Классик физик» - новая категория. Помимо основных критериев ней будет учитываться и физическая привлекательность участника.

Девушка выступят в двух категориях - «бодифитнес» и «фитнес-бикини».

Начало соревнований в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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