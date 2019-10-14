В поселке Косая Гора 12-летняя школьница угодила под колеса иномарки
По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте
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13 октября в 13.00 на улице М. Горького в п. Косая Гора произошло ДТП. 41-летний мужчина на автомобиле «Opel Astra» наехал на пешехода, 12-летнюю девочку.
Школьница, по предварительной информации, переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Девочке была оказана медицинская помощь. После этого ее отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU