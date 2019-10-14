На трассе в Тульской области иномарка вылетела в кювет: погибли двое

СЕГОДНЯ 17:22 2019-10-14T17:22:15+03:00

Еще два пассажира госпитализированы с различными травмами

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12 октября в 01.50 на 277 км дороги М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 28-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Cruz» съехал в правый придорожный кювет.

В результате ДТП водитель «Chevrolet» и его пассажир, 23-летний молодой человек, от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое пассажиров, 18-летний и 17-летний юноши, госпитализированы с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU