В ДТП на Красноармейском проспекте в Туле пострадала 60-летняя женщина

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-14T15:37:02+03:00

Ее госпитализировали с различными травмами

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11 октября в 09.20 на Красноармейском проспекте Тулы произошло ДТП. 61-летний мужчина на автомобиле «Nissan X-Trail» столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Mazda 6» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Nissan», 60-летняя женщина, была госпитализирована с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU