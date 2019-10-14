В ДТП на Красноармейском проспекте в Туле пострадала 60-летняя женщина
Ее госпитализировали с различными травмами
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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11 октября в 09.20 на Красноармейском проспекте Тулы произошло ДТП. 61-летний мужчина на автомобиле «Nissan X-Trail» столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Mazda 6» под управлением 50-летнего мужчины.
В результате ДТП пассажир автомобиля «Nissan», 60-летняя женщина, была госпитализирована с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU