Тульскую мини-гостиницу на ул. Болдина пытался ограбить ее постоялец
В субботу, 12 октября, постоянный гость мини-гостиницы, угрожая персоналу, завладел банковской картой администратора отеля. Сотрудники гостиницы обратились в правоохранительные органы.
Прибывшие на место сотрудники полиции немедленно задержали злоумышленника, которого администратор смогла заблокировать в одном из номеров.
Подозреваемым оказался 29-летний неработающий житель Алексина. Для разбирательств он был доставлен в отдел полиции «Советский».
Похищенное было обнаружено и изъято. В настоящий момент в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU