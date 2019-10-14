Тульскую мини-гостиницу на ул. Болдина пытался ограбить ее постоялец

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-14T14:27:16+03:00

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В субботу, 12 октября, постоянный гость мини-гостиницы, угрожая персоналу, завладел банковской картой администратора отеля. Сотрудники гостиницы обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники полиции немедленно задержали злоумышленника, которого администратор смогла заблокировать в одном из номеров.

Подозреваемым оказался 29-летний неработающий житель Алексина. Для разбирательств он был доставлен в отдел полиции «Советский».

Похищенное было обнаружено и изъято. В настоящий момент в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU