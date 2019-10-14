Более тысячи военнослужащих приняли участие в масштабной проверке в тульской дивизии ВДВ

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-14T12:59:00+03:00

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Более 1 тысячи военнослужащих из воинских частей, дислоцируемых в Туле, Наро-Фоминске, Рязани, приняли участие в масштабной проверке в 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Она проходила с 1 по 12 октября в соответствии с планом боевой подготовки соединения.

Военнослужащие демонстрировали свои умения на 3 разных полигонах. Акцент был сделан на физическую и огневую подготовку, вождение боевых машин и автомобилей, РХБЗ, специальную, тактико-специальную, воздушно-десантную подготовку.

106 гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия по итогам проверки получила твердую оценку «хорошо».

ИСТОЧНИК KP.RU