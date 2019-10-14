В Тульской области парень пытался украсть фонари в парке
Молодой человек не сумел осуществить задуманное
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В Алексине в ночь на понедельник парень пытался украсть фонари освещения в городском парке. Полицейские доставили в отдел молодого человека, не сумевшего осуществить задуманное, для разбирательства.
18-летний ранее судимый местный житель признался в покушении на кражу. Сейчас полицейские выясняют детали происшествия, а также устанавливают все обстоятельства попытки подозреваемого реализовать преступный умысел, сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU