В Тульской области парень пытался украсть фонари в парке

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-14T11:53:35+03:00

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В Алексине в ночь на понедельник парень пытался украсть фонари освещения в городском парке. Полицейские доставили в отдел молодого человека, не сумевшего осуществить задуманное, для разбирательства.

18-летний ранее судимый местный житель признался в покушении на кражу. Сейчас полицейские выясняют детали происшествия, а также устанавливают все обстоятельства попытки подозреваемого реализовать преступный умысел, сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU