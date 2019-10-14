2019-10-14T11:49:10+03:00
Общество

В Туле проконтролировали ремонт Баташевского моста

Нарушений режима ограничения грузовых транспортных средств по мосту не установлено
Мария ВЛАСОВА
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Сотрудники городской администрации осмотрели Баташевский мост. В частности, проверили порядок несения службы по охране сооружения. Установлено, что большегрузы перестали нарушать режим ограничения.

Напомним, ранее грузовики сносили рамки для ограничения движения большегрузных автомобилей на Баташевском мосту. Для недопущения подобных ситуаций установили камеры видеофиксации. Ограничения связаны с техническим состоянием моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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