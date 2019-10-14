За неделю в Туле произошло 211 ДТП

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-14T11:35:51+03:00

Об этом говорили 14 октября в ходе еженедельного городского совещания

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С 7 по 14 октября в Туле произошли 2 пожара и 211 ДТП. В них пострадали 29 человек. Об этом на городском оперативном совещании рассказал начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков.

За неделю в Туле также произошло 13 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению. Служба спасения выезжала на вызовы 42 раза. Помощь получили 70 человек.

Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 5 616 сообщений от туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU