В тульском поселке Косая Гора открыли лыжероллерный центр «Веденино»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-14T11:19:37+03:00

На новой трассе прошли Чемпионат и первенство Тульской области по лыжероллерному спорту

Изменить размер текста: A A

В поселке Косая Гора открыли лыжероллерный центр «Веденино». Спортивный объект назван именем выдающегося лыжника, Олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина. Центр возвели за год.

Отметим, что в последние годы здесь отсутствовала спортивная инфраструктура. Теперь здесь есть современная лыжероллерная трасса.

В честь открытия на новой трассе прошли Чемпионат и первенство Тульской области по лыжероллерному спорту. В них приняли участие 135 спортсменов.

В завершение мероприятия прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров.

ИСТОЧНИК KP.RU