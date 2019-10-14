В тульском поселке Косая Гора открыли лыжероллерный центр «Веденино»
На новой трассе прошли Чемпионат и первенство Тульской области по лыжероллерному спорту
Фото: Администрация города
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В поселке Косая Гора открыли лыжероллерный центр «Веденино». Спортивный объект назван именем выдающегося лыжника, Олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина. Центр возвели за год.
Отметим, что в последние годы здесь отсутствовала спортивная инфраструктура. Теперь здесь есть современная лыжероллерная трасса.
В честь открытия на новой трассе прошли Чемпионат и первенство Тульской области по лыжероллерному спорту. В них приняли участие 135 спортсменов.
В завершение мероприятия прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров.
ИСТОЧНИК KP.RU