Житель Тульской области украл у знакомой крестик и икону

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-14T09:17:27+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Житель Новомосковска украл из квартиры знакомой золотую цепочку, крестик и икону. 42-летняя женщина заметила пропажу после пьяного застолья.

Ущерб составил 60 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кражу мог совершить безработный и ранее судимый за кражи 48-летний знакомый потерпевшей.

Его доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. При проведении обыска похищенное имущество изъято.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU