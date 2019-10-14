Житель Тульской области украл у знакомой крестик и икону
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: Алексей ФОКИН
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Житель Новомосковска украл из квартиры знакомой золотую цепочку, крестик и икону. 42-летняя женщина заметила пропажу после пьяного застолья.
Ущерб составил 60 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кражу мог совершить безработный и ранее судимый за кражи 48-летний знакомый потерпевшей.
Его доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. При проведении обыска похищенное имущество изъято.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU