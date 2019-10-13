Тульский "Арсенал" проиграл "Елгаве" из Латвии

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-13T16:25:39+03:00

Изменить размер текста: A A

13 октября тульский «Арсенал» провел выездной матч с латвийской командой «Елгава». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Елгавы».

Напомним, что матч с представителем чемпионата Латвии состоялся в рамках тренировочного сбора в подмосковном Новогорске. Встреча прошла в закрытом режиме, без зрителей и прессы.

Следующий матч туляки проведут дома с ФК «Сочи». Игра состоится 20 октября в 16:20.

ИСТОЧНИК KP.RU