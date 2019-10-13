Тульский "Арсенал" проиграл "Елгаве" из Латвии
Закрытый матч состоялся в рамках тренировочных сборов оружейников
Фото: Архив "КП"
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13 октября тульский «Арсенал» провел выездной матч с латвийской командой «Елгава». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Елгавы».
Напомним, что матч с представителем чемпионата Латвии состоялся в рамках тренировочного сбора в подмосковном Новогорске. Встреча прошла в закрытом режиме, без зрителей и прессы.
Следующий матч туляки проведут дома с ФК «Сочи». Игра состоится 20 октября в 16:20.
ИСТОЧНИК KP.RU