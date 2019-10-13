2019-10-13T16:25:39+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" проиграл "Елгаве" из Латвии

Закрытый матч состоялся в рамках тренировочных сборов оружейников
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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13 октября тульский «Арсенал» провел выездной матч с латвийской командой «Елгава». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Елгавы».

Напомним, что матч с представителем чемпионата Латвии состоялся в рамках тренировочного сбора в подмосковном Новогорске. Встреча прошла в закрытом режиме, без зрителей и прессы.

Следующий матч туляки проведут дома с ФК «Сочи». Игра состоится 20 октября в 16:20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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