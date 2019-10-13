2019-10-13T12:01:57+03:00
Происшествия

В кафе под Тулой мужчина угрожал официантке ножом

Злоумышленника задержали с поличным
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В развлекательное заведения в г. Щекино Тульской области по сигналу тревожной кнопки прибыли сотрудники Росгвардии. На месте происшествия выяснилось, что один из посетительский угрожал официантке ножом.

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, выяснили приметы подозреваемого и отправились на его поиски. Чуть позже прямо рядом с заведением оперативники заметили мужчину, по всем описаниям похожего на преступника.

При обыске у него обнаружили нож. Его задержали и передали следственно-оперативной группе. Все обстоятельства произошедшего установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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