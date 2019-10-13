13 октября тульский «Арсенал» на выезде сыграет с латвийской «Елгавой»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-13T16:32:58+03:00

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13 октября в 14:00 тульский «Арсенал» проведет матч на выезде с латвийским клубом «Елгава». Игра состоится в рамках тренировочного сбора туляков в подмосковном Новогорске. Встреча пройдет в закрытом режиме, то есть без зрителей и прессы.

ФК «Елгава» был образован в 2004 году и в течение пяти лет выступал в первой футбольной лиге Латвии.

В сезоне 2016/17 «Елгава» впервые в своей истории прошла два раунда квалификации еврокубков, в первом квалификационном раунде по сумме двух матчей пройдя исландский Брейдаблик, а во втором клуб «Слован Братислава». Таким образом, в сезоне 2016/17 «Елгава» провела свой самый успешный сезон в еврокубках.

Прошедший сезон в чемпионате Латвии команда закончила на 6-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU