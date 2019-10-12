Под Тулой полиция задержала вора-сладкоежку
В Новомосковске полицейские раскрыли необычную кражу. Накануне к правоохранителям обратился директор сетевого супермаркета. Мужчина сообщил, что из магазина на ул. Трудовые Резервы неизвестный украл 14 плиток шоколада.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Во время просмотра записи с камер видеонаблюдения полицейские установили личность похитителя. Им оказался не работающий 25-летний местный житель. Спустя некоторое время его задержали и доставили в дежурную часть.
В полиции на вора-сладкоежку завели уголовное дело, в ходе расследования которого установят все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU