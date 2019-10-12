Под Тулой полиция задержала вора-сладкоежку

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-12T14:08:26+03:00

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В Новомосковске полицейские раскрыли необычную кражу. Накануне к правоохранителям обратился директор сетевого супермаркета. Мужчина сообщил, что из магазина на ул. Трудовые Резервы неизвестный украл 14 плиток шоколада.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Во время просмотра записи с камер видеонаблюдения полицейские установили личность похитителя. Им оказался не работающий 25-летний местный житель. Спустя некоторое время его задержали и доставили в дежурную часть.

В полиции на вора-сладкоежку завели уголовное дело, в ходе расследования которого установят все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU