Три строения сгорели в Тульской области за сутки
По предварительным данным, никто не пострадал
Фото: Архив "КП"
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За прошедшие сутки на территории Тульской области произошло три пожара, сообщает региональное спасательное ведомство.
В Заокском районе в д. Рождественно полыхала баня. В Дубенском районе в селе Опочня на ул. Фестивальной горел жилой дом. А в Узловой в этот же день на ул. Северной сгорело бесхозное строение.
На вызовы выезжали тульские спасатели. По предварительным данным, обошлось без жертв. Причины возгораний предстоит установить специалистам МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU