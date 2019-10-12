2019-10-12T12:41:07+03:00
Происшествия

Три строения сгорели в Тульской области за сутки

По предварительным данным, никто не пострадал
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За прошедшие сутки на территории Тульской области произошло три пожара, сообщает региональное спасательное ведомство.

В Заокском районе в д. Рождественно полыхала баня. В Дубенском районе в селе Опочня на ул. Фестивальной горел жилой дом. А в Узловой в этот же день на ул. Северной сгорело бесхозное строение.

На вызовы выезжали тульские спасатели. По предварительным данным, обошлось без жертв. Причины возгораний предстоит установить специалистам МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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