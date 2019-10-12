16 октября в Туле состоится «День призывника»
В рамках акции гости увидят показательное выступление МЧС
Фото: Архив "КП"
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Городская социально-патриотическая акция будет приурочена к осеннему призыву в ряды вооруженных сил РФ.
В «День призывника» с напутственными словами в адрес будущих защитников нашей Родины выступят представители военного комиссариата Тульской области, Тульской епархии, ветераны боевых действий.
В программе мероприятия - показательное выступление отряда МЧС на современно оснащенном спасательном автомобиле.
Гостей на «День призывника» ждут по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 35. Начнется мероприятие в 13.30.
ИСТОЧНИК KP.RU