16 октября в Туле состоится «День призывника»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-11T19:15:35+03:00

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Городская социально-патриотическая акция будет приурочена к осеннему призыву в ряды вооруженных сил РФ.

В «День призывника» с напутственными словами в адрес будущих защитников нашей Родины выступят представители военного комиссариата Тульской области, Тульской епархии, ветераны боевых действий.

В программе мероприятия - показательное выступление отряда МЧС на современно оснащенном спасательном автомобиле.

Гостей на «День призывника» ждут по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 35. Начнется мероприятие в 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU