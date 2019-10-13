В воскресенье порядок в Туле будет на контроле Александра Сивунова
В городе организуют дежурство сотрудников администрации
Фото: Архив КП
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В воскресенье, 13 октября, в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации.
За порядком в городе проследит начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города по Зареченскому территориальному округу Александр Сивунов.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по следующим номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
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