2019-10-11T19:08:53+03:00
Общество

В воскресенье порядок в Туле будет на контроле Александра Сивунова

В городе организуют дежурство сотрудников администрации
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Архив КПФото: Архив КП
Изменить размер текста:

В воскресенье, 13 октября, в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации.

За порядком в городе проследит начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города по Зареченскому территориальному округу Александр Сивунов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по следующим номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24