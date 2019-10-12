В субботу дежурным по Туле будет Дмитрий Борисов
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС
Фото: Архив "КП"
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В субботу, 12 октября, в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации.
Так, в субботу, 12 октября, в Туле дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Дмитрий Борисов.
В случае ЧП туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по следующим номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU