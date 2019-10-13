В понедельник четыре тульских поселка и десятки улиц окажутся обесточены

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-11T18:50:29+03:00

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В понедельник, 14 октября, на тульских улицах на несколько часов погаснет свет. Причина — проведение плановых ремонтных работ на объектах электросети.

В связи с этим с 9:00 до 18:00 света не будет по адресам:

- пр-т Ленина, 47, 49, 51; ул. Гоголевская, 54-а; Камера пр-т Ленина, 34 (Пушкинский сквер); ул. Металлургов, 55-а, 59, 63-а, 65-а, 57-а, 57, 63, 55, 61-а; ул. Приупская, 11-б; 1-й пр-зд Металлургов, 4, 6; пер. Баженова, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14; пер. Л. Чайкиной, 6-10 (чётн.), 3, 5, 8-а; ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17-а (нечётн.); ул. Дементьева, 39, 40, 50, 52, 54; ул. Жореса, 11-43 (нечётн.), 14-46 (чётн.), 25-а; ул. Томпа, 2-42 (чётн.), 3-45 (нечётн.); ул. 2-я Хомутовка, 23-31 (нечётн.), 16-26 (чётн.), 23-а, 23-б, 23-в, 25-а, 25-б, 25-в; ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23; ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.);

- п. Горелки: 4-й Чистый пр-зд, 12;

- п. Мясново: Одоевское ш., 32, 34;

- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18;

- п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57.

ИСТОЧНИК KP.RU